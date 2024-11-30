朱立倫出席基隆國民黨慶　感謝“戰勝惡罷”

中評社台北11月30日電／國民黨主席朱立倫今日上午至國民黨基隆市黨部參加130周年黨慶活動。朱立倫表示，感謝大家團結一致“力挺基隆，戰勝惡罷”，並提及謝國樑因手傷看醫生沒有出席，昨晚已有先碰面，也請民眾繼續支持謝國樑。



中時新聞網報導，朱立倫致詞首先感謝大家為黨的付出，也提到在10月的基隆市長謝國樑罷免案投票結果獲勝，感謝全黨團結一致“力挺基隆，戰勝惡罷”，並說明因為謝國樑手受傷去看醫生才沒有出席，請大家繼續力挺謝國樑。



朱立倫表示，他們昨晚去參加“伯公”國民黨前主席吳伯雄60周年“鑽石婚”紀念，大力稱讚伯公回饋國家社會與國民黨的栽培，捐出4000萬元，他自己也把伯公當典範，“為黨奉獻，成功不必在我”。



朱立倫還講到過去與吳伯雄的趣聞，朱立倫小學畢業時拿到縣長獎，就是吳伯雄頒給他，但後來朱也當縣長，卻是頒發老人證給吳伯雄，朱開玩笑開玩笑說，伯公一直埋怨他，這一點至今仍然很不服氣。



同時朱還聊到少子化問題，也輕鬆問前基隆市長張通榮“有幾個孫子了”？並提到當初前主席吳伯雄和連戰在拚誰的孫子多，希望黨內同志可以多”增產報國”，氣氛相當愉快。



黨慶現場張通榮、前“立委”徐少萍及韓世昱及多位國民黨籍議員出席，朱立倫強調，目前基隆市長、“立委”都是國民黨，但議長是民進黨，“總統”也民進黨，未來希大家再努力，把“總統”和議長都贏回來，讓“中央”重回藍天執政。



最後朱立倫與基隆市黨部主委吳國勝、張通榮、徐少萍等議員及資深黨員等一起切蛋糕並唱生日快樂歌，氣氛相當溫暖融洽。