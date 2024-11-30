特魯多海湖莊園與特朗普共進晚餐　聊了什麼？

中評社北京11月30日電／據央視新聞：美國當選總統特朗普本周早些時候威脅要對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅。該計劃一經宣布，立即招致墨西哥和加拿大方面的強烈反彈。特魯多隨即與特朗普通話，並召集加拿大10個省的省長開會討論加美關係。而昨天，特魯多又有了新動作。根據多家媒體29日消息，特魯多已抵達佛羅里達州並於當晚與特朗普在海湖莊園共進晚餐。在當前背景下，此舉意圖顯而易見。



海湖莊園共進晚餐 欲化解“關稅大棒”



據加拿大《環球郵報》、美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體29日報導，加拿大總理特魯多當晚抵達棕櫚灘國際機場，他是11月美國大選後第一位到訪海湖莊園的七國集團領導人。隨同特魯多一同前往海湖莊園的還包括加拿大負責邊境安全的公共安全部長勒布朗。



另據消息人士透露，特朗普在海湖莊園與特魯多共進晚餐。還有報導說，特魯多當晚會住在海湖莊園，第二天再離開。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導稱，特朗普的競選顧問科里·萊萬多夫斯基29日晚間在福克斯新聞上表示，他“確信”特魯多“會來和總統交談，並說‘先生，我們能做些什麼來保持邊境開放，我們能做些什麼來保持貨物流通？我們知道咱們有問題，我們來這裡就是為瞭解決它。’”



路透社報導說，此次行程沒有列入特魯多的公開行程。特魯多辦公室和特朗普官方均沒有對此次行程予作回應。

