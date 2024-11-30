敘反對派借黎以停火之機發難　美伊俄再博弈

中評社北京11月30日電／據央視新聞：當地時間11月29日，敘政府軍總司令部稱，在阿勒頗和伊德利蔔鄉村前線作戰的政府軍繼續回擊極端組織“努斯拉陣線”，行動已經造成數百名恐怖分子死傷。



27日以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，同一天敘反對派武裝對敘政府軍在阿勒頗郊區的軍事據點發起進攻。反對派武裝為何在此時展開攻勢？中東局勢是否將再次升級？



黎以停火協議剛生效 敘反對派武裝大規模進攻阿勒頗



27日，敘利亞政府軍在阿勒頗郊區的軍事據點遭到反對派武裝襲擊。總台記者在阿勒頗市區內聽到持續的炮擊聲、機槍聲，看到敘利亞政府軍的戰鬥機飛過。襲擊發生後，敘政府軍炮擊回擊，敘利亞和俄羅斯聯合空軍出動戰機對敘反對派武裝的後方補給線、彈藥庫和軍事總部展開空襲。



27日雙方發生的交戰是這段時間以來雙方發生的最激烈的戰鬥。敘利亞國內媒體分析指出，這與黎以之間停火協議的達成相關。



以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突今年9月驟然升級以來，以軍加大對敘利亞境內目標打擊力度。以軍多次轟炸敘利亞與黎巴嫩間陸路口岸，致口岸運轉中斷。這類口岸是黎巴嫩民眾逃離黎境內戰火的重要通道。以方聲稱真主黨利用這些口岸獲取武器。



隨著黎以停火協議的達成，敘反對派武裝擔心未來以色列對敘利亞的空襲會減少，因此，27日凌晨以色列空襲敘黎邊境幾個小時後，敘反對派武裝抓住時機，大規模進攻敘政府軍據點。26日晚間，以色列總理辦公室對外宣布，以安全內閣當晚批准了與黎巴嫩真主黨的停火協議。

