重慶市取消普通住宅和非普通住宅標準

中評社北京11月30日電／新華社報導，記者從重慶市住房和城鄉建設委員會獲悉，重慶市多個部門近日聯合發佈通知，取消普通住宅和非普通住宅標準，並明確取消該標準後涉及的住房交易契稅、土地增值稅按國家相關政策執行。通知自12月1日起施行。



此前，重慶普通住宅具體標準為：住宅小區建築容積率1.0以上，單套最大建築面積在144平方米或套內建築面積120平方米以下，實際成交價格低於同級別土地上住房平均交易價格的1.4倍以下的住宅。以上三個條件有一條不符合的，即為非普通住宅。



通知明確，取消普通住宅和非普通住宅標準後，對涉及住房交易的契稅政策，按照國家相關規定執行，即：



對個人購買家庭唯一住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按2%的稅率徵收契稅。



通知還明確，對重慶市享受契稅優惠政策的具體操作辦法仍按現行規定執行。取消普通住宅和非普通住宅標準後，相關土地增值稅政策按照國家相關規定執行，即納稅人建造普通標準住宅出售，增值額未超過扣除項目金額20%的，繼續免徵土地增值稅。