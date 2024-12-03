中評現場：兩岸專家聚港論台海局勢新動向

與會者合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月3日電（記者 盧哲）由香港大學經濟文化發展促進會和香港大學研究生會聯合主辦的“時政對話:美國新一屆政府對華政策及對海局勢的影響”研討會11月30日在香港大學舉行。研討會邀請中國國民黨前副主席、台中市前市長胡志強，中國國民黨政策會前副執行長張榮恭，台灣新故鄉智庫協會副理事長謝立功，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元，上海公共關係研究院執行院長李秘，香港鳳凰衛視資深媒體人劉瀾昌等港台與內地學者齊聚一堂，交流分享對未來台海局勢的思考與展望。



論壇分兩個階段，第一階段關注“美國大選之後的兩岸關係”，主講嘉賓胡志強、盛九元，第二階段以“台灣的未來與可能性”為議題，主講嘉賓張榮恭、謝立功、李秘。劉瀾昌進行了階段小結。



胡志強以《霧里看花，從台灣角度看美國大選》為題發表演講。他用“不清楚、不可知、不確定”的“三不”來引出其對於新一屆美國政府上任後中美、兩岸關係走勢的核心觀點，即“不確定性規避”。胡志強認為，台灣應該多帶著問號去看待未來美國的對台政策，美國所謂“保護”的實質是“不承諾、不花錢、不派軍”的話術，台灣要認真思考是否延續在中美、兩岸關係上一邊倒地押寶美國，要作出務實判斷，通過增進兩岸的民間互動，嘗試推動兩會破冰，確保兩岸關係和平發展，否則只會被美國出賣。



盛九元發表的演講關注美國大選後的台海格局走向。盛九元認為，新一屆美國政府在落實“美國優先”的選舉政見時一定會涉及台灣問題，此次選前拋出向台灣收取“保護費”的說法，後續還可能在軍售、產能遷移等方面對台灣施壓，其核心是為了維護美國自身利益，台灣方面只會被美國予取予求，如果看不清美國的真實目的，最終受害最大的是台灣民眾。



張榮恭以《美國抗中的政治性質與台灣牌》為題，從宏觀角度分析中美對抗的格局下台灣所應尋求的發展與出路，著重闡明美國“抗中”的政治性質與“台灣牌”的實質目標，詳述近年兩岸關係的變化及面臨的問題與癥結，以及台灣身處中美競合之下應堅決反對“台獨”這才有利於維護台海和平。