敘利亞軍方：反對派武裝已進入阿勒頗市

中評社北京11月30日電／敘利亞軍方11月30日發表聲明說，反對派武裝在過去幾個小時內進入敘北部城市阿勒頗的大部分地區，敘軍方將重新部署予以反擊。



新華社報導，聲明說，在增援部隊抵達前，敘軍方在當地的部隊難以建立集中火力點，為此要重新部署並強化防線以應對襲擊，同時保護平民和士兵，做好反擊準備。



聲明說，連日來敘反對派武裝和極端組織在外國極端分子支持下，動用重型武器和大量無人機，從多個方向對敘西北部阿勒頗省、伊德利卜省發動大規模襲擊。政府軍在多處陣地抵禦進攻，數十名軍人在戰鬥中死亡，另有多人受傷。



另綜合敘利亞媒體30日報導，武裝分子當天大量出現在阿勒頗市區的街道和社區。阿勒頗市的學校和政府機構幾乎完全關閉，商業活動已基本停止。



自27日起，敘政府軍與反對派武裝及極端組織持續在敘西北部地區發生大規模交火。敘政府軍29日加強軍事行動，並在空中力量的支援下，對阿勒頗省西部的反對派武裝陣地和補給線實施持續的炮火和導彈攻擊。考慮到安全因素，敘軍方暫時封鎖阿勒頗市通往敘首都大馬士革方向的高速公路。



阿勒頗曾是敘利亞最大城市和經濟中心。2011年敘內戰爆發，這裡很快成為衝突各方激烈爭奪的戰場。2016年12月，敘政府軍收復阿勒頗市。