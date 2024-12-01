2024年京台卡丁車交流賽成功舉辦

活動現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京12月1日電（實習記者 李婷萱）2024年京台卡丁車交流賽11月30日在北京勝道博岳國際卡丁車場成功舉辦。本次活動是北京市體育總會“兩岸一家親”體育交流系列活動之一。活動不僅是一場兩岸青年速度與激情的競速競技，更是兩岸體育文化交流的具體實踐。



活動開幕式上，來自台灣的運動員代表和來自北京的裁判員代表分別發表了誓言，他們莊嚴承諾將嚴格遵守比賽規則、恪守體育道德、公平競賽、頑強拼搏，並承諾裁判員將公正執法、不徇私情。車手們和裁判員們以高昂的鬥志和飽滿的熱情投入到比賽中，整個賽場彌漫著熱烈的競爭氛圍，彰顯了新時代年輕車手的青春活力與風采。



本次比賽分為預選賽和正賽兩個階段，除設置爭奪個人榮譽的個人圈速賽項目以外，還精心設置團隊衝刺賽項目，在此項目中，台灣選手與北京選手將共同組隊，並肩為榮譽而戰。這不僅為兩岸車手提供了更多的交流機會，更促進了彼此之間的瞭解與合作。本次活動除了緊張激烈的比賽外，還為台灣青年精心安排了中華文化參訪體驗，親身感受中華文化魅力，增進台灣青年對中華文化認同。



體育交流作為兩岸融合發展的重要一環，不僅拉近了京台兩地民眾的距離，也促進了兩岸競技水平的提高和體育事業的發展。賽事主辦方表示，“未來我們將努力推進兩地體育領域的交流與合作，擴大交流範圍，挖掘交流的深度，增加交流的頻次，持續辦好‘兩岸一家親’體育賽事交流系列活動，讓體育交流成為京台青年‘連心橋’，增進認同，促進心靈契合”。



本次比賽由北京市體育總會主辦，北京市體育總會秘書處、北京市卡丁車運動協會、台灣中華賽車競速競技協會聯合承辦，京台兩地100餘名卡丁車選手和愛好者參加了活動。