中評現場：兩岸青年馳騁卡丁車賽場促交流

活動現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京12月1日電（實習記者 李婷萱）2024年京台卡丁車交流賽11月30日在北京勝道博岳國際卡丁車場成功舉辦。本次活動是北京市體育總會“兩岸一家親”體育交流系列活動之一。活動不僅是一場兩岸青年速度與激情的競速競技，更是兩岸體育文化交流的具體實踐。



走入賽場，一輛輛卡丁車以及“全副武裝”的賽車手映入眼簾，光滑平整的跑道上賽車手們風馳電掣馳騁賽場，咆哮的轟鳴聲彰顯著比賽的激情與活力。



據瞭解，卡丁車運動自1995年正式引入中國，隨著大眾傳播媒介的宣傳和介紹，該運動在全國範圍內正蓬勃發展著。到1998年底中國現已建成投入使用的卡丁車賽車場地有近50個，興建場地的投資者絕大多數為社會上的經濟實體公司，以開展卡丁車娛樂活動和舉辦各類卡丁車的比賽活動，中國汽車運動聯合會經國家體育總局批准已於1995年10月加入國際汽車聯合會世界卡丁車聯合會。本次京台卡丁車交流賽不僅促進了兩岸青年的交流與理解，也借助該平台將卡丁車運動進一步推廣。



台灣中華賽車競速競技協會會長陳建宏表示，“本次活動我們號召了30餘位台灣青年來參加交流賽。來到這裡後，我發現大陸無論是軟件還是硬件設施都有非常大的進步，這是我們可以學習的地方。這樣的交流活動不僅可以促進兩岸的情感聯繫，還可以讓台青開闊視野。”



北京市卡丁車運動協會副會長王洪昌表示，“此次比賽有一個特點，就是在第二階段的衝刺賽中讓北京的選手和台灣選手混合組隊，在討論戰術和切磋的過程中，兩岸車手能有更好的交流。希望通過這次交流能夠提高京台兩地賽車手的技藝和水平，同時加深兩岸青年的感情，讓他們以後可以多多往來，互相交流”。



知行車穀（北京）網絡科技有限公司合夥人、副總經理王加助是一名在大陸創業的台商，王加助表示，“做汽車運動需要培訓、場地以及裝備等等，這是可以形成一條產業鏈的。通過此次比賽的契機，我們聚集了兩岸做汽車運動、車文化的相關人士，希望通過這個平台把兩岸的資源、人才融合，在未來可以拉動相關產業的發展”。



本次比賽由北京市體育總會主辦，北京市體育總會秘書處、北京市卡丁車運動協會、台灣中華賽車競速競技協會聯合承辦，京台兩地100餘名卡丁車選手和愛好者參加了活動。