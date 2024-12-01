快評：賴出訪同日美宣布對台軍售　挑釁意味濃

中評社快評／賴清德昨天啟程出訪南太平洋三島國，同一天美國宣布最新一筆對台軍售，總額3.87億美元，包括價值3.2億美元的F－16戰鬥機備件、主動電子掃描陣列雷達及相關設備的支持服務，以及6500萬美元的戰術區域通信系統（IMSE）的後續支援。外界留意到，這是拜登政府執政以來第18次對台軍售。



上個月，美國宣布一項價值20億美元的潛在對台軍售計劃，是拜登政府數額最大的一次對台軍售，具體武器包括三套經過烏克蘭戰場檢驗的先進地空導彈系統、哨兵雷達系統、123枚增程版中程先進空對空導彈等。



賴清德昨天起出訪三個南太平洋“邦交國”，去程將過境夏威夷停留兩晚，在訪問馬紹爾群島、圖瓦盧後，將過境關島停留一晚，然後在訪問帕勞後返台。大陸密切關注賴清德此訪的一言一行，隨時作出有力回應。



拜登政府在賴出訪同日宣布新的對台軍售案，挑釁意味極濃。美國對台軍售嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是“八·一七”公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。大陸勢必採取一切必要措施，堅決反制。



賴清德出訪前夕，大陸又加強在台灣周邊軍事活動。台灣軍方稱，11月28日傍晚6時20分起，大陸殲－16、空警－500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中15架次逾越“台海中線”及其延伸線，進入台灣北部、西南及東部空域，配合大陸軍艦執行聯合戰備警巡。至29日清晨6時為止，共有33架次軍機與八艘軍艦出海活動。



賴出訪加上美又宣布對台軍售案，嚴重危害台海和平穩定。大陸如何回應、反制，是近期廣受關注的一個焦點。