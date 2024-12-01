金正恩晤俄防長　撐俄行使自衛權

朝鮮最高領導人金正恩（右）11月29日與到訪的俄防長別洛烏索夫（左）一起觀看文藝匯演。圖源：法新社 中評社北京12月1日電／據大公報報導，綜合路透社、新華社報導：朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩11月29日在平壤會見到訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫。



金正恩在會談中對烏克蘭事態發展表示嚴重關切。他表示，西方國家唆使烏方使用他們生產的遠程武器攻擊俄羅斯即意味著直接介入衝突，“俄方採取果斷行動使敵對勢力付出相應代價，屬於行使正當防衛權”。朝方將一如既往支持俄方維護國家主權和領土完整。



金正恩指出，牢固的朝俄關係是謀求兩國人民福祉、緩和地區局勢、保證國際戰略穩定的有力安全保障。他表示，將根據今年6月朝俄平壤峰會達成的協議，在政治、經濟、軍事等各領域擴大合作並發展兩國關係。



金正恩本月11日發布政令，批准了於今年6月在平壤簽訂的《俄朝全面戰略夥伴關係條約》。該條約規定，當一方遭受他國攻擊而處於戰爭狀態時，另一方將立即調動一切手段提供軍事及其他援助。



烏克蘭總統澤連斯基11月19日表示，派遣並部署至俄羅斯的朝鮮部隊規模有可能增加到10萬人。



朝鮮國防相努光鐵11月29日與別洛烏索夫在平壤舉行會談。別洛烏索夫表示，《俄朝全面戰略夥伴關係條約》在東北亞地區起著穩定局勢的作用，雙方將在複雜國際形勢下進一步擴大互惠合作。