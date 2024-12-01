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特朗普：若金磚國家試弱美元將徵100%關稅
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2024-12-01 09:56:52
中評社香港12月1日電／美國當選總統特朗普警告，如果金磚國家削弱美元，他將會對來自金磚國家的貨品徵收100%的關稅。
香港電台報導，特朗普在社交平台表示，金磚國家試圖擺脫美元而美國對此袖手旁觀的想法已經結束。美國要求這些國家承諾，他們不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持以任何其他貨幣來取代強大的美元，否則他們將面臨100%的關稅，並且應該準備好告別向美國出售貨品的機會。特朗普強調，金磚國家不會有機會在國際貿易中取代美元，而任何試圖取代美元的國家都應該向美國揮手告別。
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