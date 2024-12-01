﻿港工商界陽江行　考察濱海旅遊

11月30日，全港各區工商聯參訪團訪問陽江。圖源：大公報 中評社北京12月1日電／據大公報報導，廣東陽江旅遊資源豐富，文化獨具特色。11月30日，“活力灣區.澎湃動力”——香港工商界陽江交流合作活動啟動。當天，考察團與來自內地、海外的工商界、旅遊業及廣東省、市政府代表共同參加了陽江市旅遊發展大會暨投資推介會。記者從大會獲悉，陽江已經成為港澳遊客濱海旅遊重要目的地。去年10月，陽江開通直達香港的高鐵班次，今年前三季度，香港赴陽江旅遊的遊客突破15萬人次，同比勁增近5倍。明年即將開通的廣湛高鐵在陽江境內設3個站，屆時廣州、佛山等地的遊客，只需40分鐘左右即可抵達陽江。陽江市委書記盧一先介紹，目前，陽江正整合全域旅遊資源、提升交通基礎設施，打造世界級濱海旅遊目的地。



陽江除了擁有被譽為“中國最美海島”的海陵島，還是中國蠔都、中國風箏之鄉、中國刀剪之鄉、中國調味品之都，同時，這裡匯聚了“海上絲綢之路”（海絲）文化、高涼文化、冼太文化等極具地方特色的文化資源。海陵島是陽江旅遊業發展的龍頭和主戰場。2023年，海陵島被評為全國首批“和美海島”。今年前10月，海陵島所在的閘坡鎮累計接待遊客突破600萬人次，同比上升10%，實現旅遊收入52.7億元（人民幣）。