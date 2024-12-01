中國海警執法巡查黃岩島領海及周邊

11月30日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域執法巡查。圖為參與執法巡查的海警3304艦。圖源：大公報 中評社北京12月1日電／據大公報報導，11月30日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域執法巡查。11月以來，中國海警持續加強中國黃岩島領海及周邊區域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。此間專家對大公報表示，面對菲律賓挑釁加劇的行為，中國海警與海軍應常態化在黃岩島加強軍事及執法力量，實現全天候、全時空管控，才能確保菲律賓無空子可鑽、無機可乘。



近來，菲律賓挑釁不斷加劇。11月8日，菲律賓正式出台“海洋區域法”和“群島海道法”，將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域。不僅如此，綜合外媒報導，菲國防部似乎正為進一步挑釁行為做準備，計劃斥資至少330億美元購買包括先進戰鬥機在內的新武器。



面對挑釁，中國政府迅速作出回應。11月10日，中國政府宣布了中國黃岩島的領海基線，明確了中方在黃岩島的領海和領空。中國海警和南部戰區也採取了相應的行動，派遣多艘具有長時間巡航和執法能力的千噸級船只及具高機動性和靈活執法戰術的百噸級巡邏艇參與巡邏。11月14日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域執法巡查。據悉，這是中方連續兩日在這一區域進行巡邏。此前一天，南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊區域戰備警巡。