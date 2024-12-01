中國古典文明研究院在雅典舉行揭牌儀式

中評社北京12月1日電／據新華社報導，中國古典文明研究院日前在希臘雅典舉行揭牌儀式。



為落實習近平主席和希臘領導人關於拉緊中希文明交流紐帶的重要共識，在中希兩國政府的支持下，中國古典文明研究院正式成立。該研究院是在希臘設立的第一所來自亞洲國家的古典文明研究機構，旨在促進中國學界對希臘各時期的文明以及世界其他文明進行深入研究，加強中希、中歐和世界科研機構在考古和文明研究領域的學術交流合作、人才培養，增進世界文明交流互鑒和歷史文化合作。



中國社會科學院負責人在揭牌儀式上發言時表示，中國社會科學院將深入學習貫徹落實習近平主席致首屆世界古典學大會賀信精神，建設以習近平文化思想為指導的古典學研究基礎理論體系，打造傳承歷史、賡續文脈、光大學脈的古典學研究中國學派，舉全院之力辦好中國古典文明研究院。同時，堅持平等、互鑒、對話、包容的精神，同世界各國的專家學者和有識之士共同回溯人類思想之源、發掘人類文明傳統，推動古典文明在當今世界實現創造性轉化、創新性發展。



希臘文化部長莉娜·門佐尼出席揭牌儀式並致辭。她表示，研究院的成立預示著希中文明交流的新篇章。期待研究院能作為連接兩國文化的橋梁，增進雙方的知識交流和人民之間的友誼，更在根本上填補東西方文明比較研究領域的空白。