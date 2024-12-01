﻿美防長提名人再爆虐待女性醜聞

美國國防部長提名人海格塞斯（中）21日在國會山與參議員見面。圖源：美聯社 中評社北京12月1日電／據大公報報導引《紐約時報》報導：美國新任國防部長提名人海格塞斯醜聞持續發酵，美媒近日曝光其母於2018年寫的一封電子郵件，內文痛批兒子多年來虐待女性，“品質低劣又無恥”。



《紐約時報》在11月29日公布了海格塞斯的母親佩內洛普於2018年寫給海格塞斯的電子郵件，當中寫到“我代表所有被你以某種方式虐待過的女性（我知道有很多）向你說，你應該去尋求協助，並誠實地審視一下自己。”她還寫道：“我無法尊重任何輕視、撒謊、欺騙、拈花惹草，以及利用女人來獲取權力和自我的男人。你就是這樣的男人（多年來一直如此），作為你的母親，我很痛心，也很難堪說出這樣的話，但這是可悲可嘆的事實。”據悉，佩內洛普發送郵件的時間是2018年4月30日，當時海格塞斯與第二任妻子薩曼莎離婚，原因是海格塞斯出軌霍士新聞一名製作人並致其懷孕，導致婚姻破裂。



不過，對於上述爆料，佩內洛普隨後接受《紐時》採訪時稱，當時海格塞斯正與妻子離婚，因此她才會“憤怒且激動地”發送了這封郵件。佩內洛普還辯解稱，自己後來立即給兒子發了一封後續郵件，為前一封電郵的內容道歉，並批評《紐時》曝光郵件內容的行為“令人無法接受”。



海格塞斯日前被美媒踢爆於2017年在加州一家酒店，涉嫌對一名女性進行性侵犯。但他否認指控，強調雙方自願接觸。根據加州警方在11月21日公布問詢筆錄，涉事女子與海格塞斯各執一詞。