極地寒流來襲　美東迎暴風雪

美東多個地區遭遇暴風雪，圖為弗吉尼亞州一名行人在雪中路過一家商店。圖源：美聯社 中評社北京12月1日電／據大公報報導，據CNN、《紐約郵報》報導：美國東部近日受北極冷空氣侵襲，全美共1.96億人面臨刺骨的嚴寒天氣。其中，五大湖部分地區因為“大湖效應”出現暴雪，部分地區高速公路關閉，嚴重影響感恩節假期交通。



美東地區從11月28日起出現降雪，據美國國家氣象局天氣預報中心稱，一股寒冷的氣團橫掃平原北部和中西部，南下進入南部和東海岸，預計降雪將持續到12月2日，帶來去年冬天以來最冷的氣溫。美國東北部整個地區發布了冬季天氣警報，未來幾天，美國近70%的地區氣溫將在零攝氏度以下。



密歇根州、威斯康星州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和紐約州等五大湖區附近地區周五均發布暴雪警告，俄亥俄州11月30日的降雪量預計超過30吋。五大湖地區的暴風雪，主要是因為“大湖效應”形成的冷流雪。“大湖效應”即高空強冷空氣經過溫度較高的湖面時，湖面上的暖濕水汽遇冷迅速凝結而形成的降雪。五大湖區的“大湖效應”一般在11月至1月最明顯。隨著全球氣候變暖加劇，湖泊結冰速度慢、時間少，冷空氣吸收到更多水汽，“大湖效應”加劇，而五大湖地區今年的水溫溫暖程度創下紀錄。



暴雪導致紐約州和賓夕法尼亞州幾條主要高速公路部分路段被迫關閉，不少車輛被困在雪堆中等待救援，影響感恩節周末民眾出行。紐約州長霍楚11月29日晚宣布進入州緊急狀態，並安排國民警衛隊待命，協助救援。