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特朗普提名親家庫許納擔任美國駐法國大使
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2024-12-01 10:24:15
中評社香港12月1日電／美國候任總統特朗普30日在社交媒體上宣布，他將提名新澤西州地產大亨查爾斯·庫許納擔任美國駐法國大使。
星島網報導，特朗普表示，查爾斯·庫許納是一位出色的商業領袖、慈善家和交易員，他將成為代表美國及其利益的堅定倡導者。
查爾斯·庫許納是美國私人房地產公司庫許納公司的創辦人兼董事長，也是特朗普女婿賈裡德·庫許納的父親。
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