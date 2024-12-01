第二屆鏈博會閉幕　簽約金額超千億元

參觀者在第二屆鏈博會上參觀寧德時代研發的神行PLUS電池。圖源：大公報 中評社北京12月1日電／據大公報報導，為期5天的第二屆鏈博會11月30日下午圓滿閉幕，記者從閉幕新聞發布會上獲悉，據不完全統計，本屆鏈博會共簽署合作協議、意向協議210多項，涉及金額1520多億元人民幣。



促成合作意向6700多項



中國貿促會副會長張少剛介紹，本屆鏈博會由69個國家、地區、國際組織的620家中外企業和機構參展。加上參展商帶來的400多家產業鏈上下游合作夥伴，實際參展商超過1000家。展會期間，展商與3.7萬多家上下游企業建立合作聯繫，結識重要目標客戶1.8萬多家。中國貿促會為參展商和專業觀眾組織6000餘次精準匹配，促成合作意向6700多項。據不完全統計，本屆鏈博會共簽署合作協議、意向協議210多項，涉及金額1520多億元人民幣，比首屆增加1.3%。



中展集團董事長林舜傑介紹，從參展商感受看，第二屆鏈博會的互動交流更深、務實成果更多、信心期待更大，參展企業和機構的綜合滿意度超過93%。“很多參展企業都向我們提出明年繼續擴大參展規模，攜手更多上游供應商和下游用戶組團參展。”



張少剛表示，鏈博會與其他展會不同，不只關注短期交易，更注重促進供應鏈上中下游企業的長期合作和共同發展。鏈博會的展商之間不是“掰手腕”搶客戶，而是“手拉手”找朋友。他強調，中國貿促會將持續優化鏈博會的組織和服務，確保每一屆鏈博會都能為企業帶來更多實實在在的收穫。在當日舉行的第三屆鏈博會參展簽約儀式上，GE醫療、思愛普、馬士基、美光、穩健醫療等68家企業和機構簽署參展協議，提前拿到第三屆鏈博會“入場券”。