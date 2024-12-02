邵育群答中評：特朗普不可預測性與可預測性

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港12月2日電（記者 袁曉麥）上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群近日在第十屆兩岸智庫學術論壇上接受中評社記者專訪時，就特朗普再次入主白宮的背景下，中美關係及台海局勢的未來發展進行深入分析。邵育群指出，特朗普對台政策將延續美對華戰略競爭的大框架，同時將進一步加強美台軍事關係。此外，特朗普的政策雖具有一定的不可預測性，但其對華政策的核心仍將圍繞貿易議題展開。



對於特朗普再次執政可能在對台政策上的變化，邵育群指出，首先，特朗普第一任期的經歷讓其認識到，台灣問題是中國的核心利益中的核心，不能輕易觸碰。因此，在第二任期上，特朗普或許不會輕易地將台灣問題當作砝碼來換取美國在其他問題上的利益。其次，共和黨戰略界普遍強調對台軍售和美台軍事關係的重要性，可以預測這一趨勢在特朗普2.0時期將延續甚至加強。此外，特朗普堅持美國利益最大化的強硬立場，這就給其是否會延續軍援政策留下了問號。但可以預見的是，特朗普將要求台灣方面加大軍事採購，並在美台貿易談判問題上，為台灣帶來更多壓力。



邵育群認為，美國遏制中國成為“唯一有能力挑戰美國霸權地位的國家”的大戰略不會因總統更迭而改變。在這一框架下，美國的“一中政策”實際上已發生變化，向“支持兩岸永久分離”的方向傾斜。儘管拜登政府過去多次聲稱不支持“台獨”、不用台灣問題與中國競爭，但其實際政策卻恰恰相反。台灣問題事實上已成為華盛頓打壓中國崛起的一個戰略籌碼。無論是強化對台軍售、推動台積電到美國設廠生產，以及高舉所謂“民主對抗專制”的意識形態旗幟。美國的目的就是確保兩岸維持“不統、不獨、不武”的現狀，阻止中國實現祖國完全統一，從而維護美國在亞太地區的軍事霸權。

