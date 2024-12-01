王毅會見吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫

中評社香港12月1日電／11月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在成都會見來華出席中國－中亞外長第五次會晤的吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫。



新華社報導，王毅說，中吉關係繼續保持快速發展勢頭。今年，兩國元首在上海合作組織阿斯塔納峰會期間成功會晤，為雙邊關係作出新部署。兩國務實合作捷報頻傳，充分說明雙方合作潛力巨大。中吉烏鐵路項目啟動在即，別迭裡口岸實現階段性通車，一系列重大項目相繼落地，為兩國關係發展注入強勁動力。我們要繼續發揚相互尊重、相互支持的優良傳統，持續深化戰略互信，拓展互利合作，傳承世代友好，推動中吉新時代全面戰略夥伴關係邁上新台階。



王毅表示，中方願同吉方加快商簽政府間服務貿易和投資協定，為深化合作提供法制化保障。雙方要完善別迭裡等口岸基礎設施建設，提升口岸過貨能力。雙方要根據需要增開更多直航航班，進一步便利人員往來。



庫魯巴耶夫表示，我完全贊同中方對兩國關係的評價。吉中兩個友好鄰邦利益高度契合，政治上不存在任何分歧。今年，兩國元首成功會晤，各層級保持高頻互動，務實合作成果顯著，雙邊關係發展前景光明。吉方期待同中方籌備好下階段高層往來，建立高級別戰略對話機制，擴大經貿、投資、海關、口岸等各領域合作。



雙方表示將加強在聯合國、上海合作組織、中國－中亞機制等框架下協調配合。庫魯巴耶夫表示，讚賞中方提出的各項國際倡議，吉方全力支持中方擔任上海合作組織輪值主席國，願共同弘揚和踐行“上海精神”。