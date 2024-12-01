王毅會見土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫

中評社香港12月1日電／11月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在成都會見來華出席中國－中亞外長第五次會晤的土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫。



新華社報導，王毅說，中土是好兄弟、好夥伴。在兩國元首戰略引領下，中土關係保持穩定發展勢頭。去年，兩國元首共同宣佈將中土關係提升為全面戰略夥伴關係，推動雙邊關係朝著建設命運共同體方向邁進。我們要賡續傳統友誼，落實好元首重要共識，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在拓展全方位互利合作上開拓新思路，在推進能源合作上實現新突破，在密切人文交流上邁出新步伐。



王毅表示，雙方要籌備好明年中土合作委員會，加強規劃設計。中方願同土方進一步提升貿易投資合作規模，擴大農業、跨里海運輸合作，加快中醫藥中心建設和互設文化中心，拓展地方合作。中國市場對土方開放，我們願進口更多土方非資源類商品，將鼓勵更多中資企業赴土投資興業。



梅列多夫表示，別爾德穆哈梅多夫總統同習近平主席建立了高水平互信和友誼，為土中全面戰略夥伴關係注入強勁動力。在兩國元首把舵領航下，土中務實合作機制高效運轉，各領域交往和人文交流日益活躍。土方堅持對華永久友好，願同中方密切高層往來，充分發揮土中合作委員會作用，加強兩國外交部門協調，推進雙方天然氣貿易這一旗艦項目互利合作。



雙方還就多邊事務交換了看法，同意繼續密切協作，相互支持對方提出的國際倡議。



會見後，雙方簽署了兩國外交部門合作備忘錄。