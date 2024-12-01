張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

中評社台北12月1日電／桃園市都市更新專案辦公室今年8月成立，住宅發展處團隊利用周末到桃園、中壢和龜山等地舉辦社區說明會，11月已辦理6場，其中正光花園新城海砂屋卡關12年，在防災都更專案協助下增加重建容積，過半住戶也同意轉軌為公辦都更，中壢財神大樓也展現意願，可望解決危險建物隱憂。



根據《中時新聞網》報導，桃園市政府除成立都更專案辦公室，也發布了“防災都更專案計劃”及“受理民間申請公辦都更專案計劃”，並研擬辦理都市更新訓練課程。



住宅處表示，“防災都更專案計劃”讓符合條件的社區可以採用基準容積的2倍或原容積的1.5倍重建。為瞭解決老舊社區重建條件不佳及整合過程信任度不足的問題，則推出“受理民間申請公辦都更專案計劃”，只要過半所有權人同意後，可向住宅處申請，市府會協助提出建築量體、財務試算，如果獲得75%住戶的認可，市府將協助模擬選配、進行招商尋求投資人。



住宅發展處長邱英哲表示，11月已到海砂屋、震損社區進行都更說明會，希望以防災都更的方式增加重建的容積，來解決民眾對於重建容積率的疑慮。其中正光花園新城2012年判認為海砂屋，遲遲沒有進一步重建規畫，現在結合“防災都更專案”不僅可增加重建容積外，目前也已過半住戶同意轉軌為公辦都更，突破社區12年來難以整合的困境。