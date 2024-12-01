斷言高雄市長選舉已開打　黃揚明揭民進黨盤算

中評社台北12月1日電／攸關學生心理健康的《學生輔導法》（下簡稱《學輔法》），其部分條文修正草案近日於“立法院”三讀通過，而民進黨“立委”黃捷早先曾批評國民黨“立委”柯志恩阻擋《學輔法》，引發關注。根據《中時新聞網》報導，資深媒體人黃揚明認為，此舉顯示高雄市長選舉已開打，並刻意讓沒要選的黃捷負責當攻擊手，他斷言黃捷未來會持續修理柯志恩。



黃捷日前痛批柯志恩阻擋《學輔法》，未料該法部分條文修正草案送“立院”三讀通過後，諮商心理師公會全國聯合會特別發文，感謝柯等“立委”推動修法，卻未提及黃。對此，黃揚明昨（11月30日）在政論節目《週末大爆卦》指出，此事關鍵並非黃捷對《學輔法》有無功勞，而是高雄市長選舉已開打。



黃揚明進一步指出，根據民進黨內部民調顯示，綠營2026高雄市長潛在人選中，除了“勞動部”前部長許銘春遠遠落後柯志恩、“立委”林岱樺領先較多外，其他人與柯都呈現五五波，顯示柯對民進黨造成很大焦慮。



黃揚明表示，由於高雄的民進黨“立委”幾乎都要選市長，因此要找沒有選的黃捷負責當攻擊手；黃揚明強調，黃捷在內政委員會，《學輔法》根本不關她的事，之所以要出來攻擊柯志恩，就是因為柯非常具威脅性。黃揚明指出，民進黨是選舉機器，只要選舉模式啟動，將採取各種攻擊模式，黃捷也將繼續找東西修理柯志恩，且此舉還能讓黃獲得聲量。