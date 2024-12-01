美國通脹壓力明年或顯著回升

中評社北京12月1日電／據新華社報導，美國勞工部近日公布美國10月消費者價格指數、生產者價格指數和個人消費支出價格指數。雖然整體符合預期，但個別指標出現反彈，被市場解讀為通脹回落趨勢停滯，美聯儲官員對進一步降息表達謹慎立場。



市場人士認為，考慮到當選總統特朗普透露的一系列政策主張可能加劇通脹，美國通脹水平很難像美聯儲預計的那樣順利回落到2%水平，反而有可能在明年出現顯著回升。



美國商務部11月27日發布的數據顯示，美國10月個人消費支出價格指數環比增加0.2%，與市場預期和9月環比漲幅一致；該指數同比上漲2.3%，與市場預期一致，高於9月的2.1%。扣除食品和能源，10月核心個人消費支出價格指數環比上漲0.3%，和9月環比漲幅一致；該核心指數同比上漲2.8%，符合市場預期，但高於9月的2.7%。



市場分析人士指出，通脹指標漲幅近期出現向上趨勢，這凸顯當下通脹壓力，而預計加劇通脹的新政策尚未開始實施，接下來通脹指標存在進一步升高的可能性。



美國銀行全球研究部美國經濟學家斯蒂芬·朱諾認為，美國個人消費支出價格指數漲幅連續兩個月高得“讓人不適”，顯示出通脹困在美聯儲2%目標之上的跡象，這“無疑會導致美聯儲重新評估其對通脹和貨幣政策的展望”。



美國科爾布裡奇金融公司首席經濟學家、市場策略負責人莫恒勇日前表示，9月底以來，1年期和2年期通脹互換合約已上漲40至45個基點，顯示市場對1年後或2年後通脹預期提高0.4至0.45個百分點。如果新一屆美國政府實施關稅計劃，美國通脹在2025年將提高0.7至0.9個百分點。



景順公司高級投資組合經理李山泉表示，美國通脹可能沒有真正得到控制，明年恐再次浮現這一挑戰。



特朗普11月25日在社交媒體上表示，自他上任首日起，美國就將對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅，直至毒品與非法移民問題得到有效解決。這一表態令美國對主要貿易夥伴加征關稅的可能性陡然升高。



美國蒙茅斯大學經濟學教授、前紐約聯儲銀行高級主管理查德·羅伯茨表示，有充足證據顯示通脹仍舊在被經濟系統吸收並開始逐漸顯現出來。針對於此，加大能源生產和減少監管政策可能有助於緩解通脹壓力。



羅伯茨表示，美國通脹的整體走勢是向上的，到2025年年底，美國通脹預計為3%左右。因而，美聯儲在明年制定貨幣政策時將會變得非常棘手，在實施貨幣政策方面也會遇到一些問題。



德意志銀行首席美國經濟學家馬修·盧澤蒂日前接受媒體採訪時表示，美聯儲12月很可能再次降息25個基點，其後於2025年全年都將維持利率不變。他說，由於減稅推高增長和支出，而保護主義貿易計劃可能加劇價格上漲，令通脹處於2.5%以上水平。