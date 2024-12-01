歐洲多國人士歡迎中國擴大免簽最新政策

中評社北京12月1日電／據新華社報導，為進一步便利中外人員往來，中方日前再次決定擴大免簽國家範圍，自11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。



中國擴大免簽的最新政策在歐洲多國受到廣泛歡迎。



體現互信 方便往來



“免簽政策體現了馬中雙方堅實的互信基礎，將促進馬中旅遊、商業和文化交流等聯繫。”馬耳他副總理兼外交部長伊恩·博奇發表聲明，對中國最新免簽政策表示歡迎，並評價這是馬中長期友好雙邊關係的又一里程碑。他說，免簽政策為推動雙方深入合作和創造新的國際貿易機會進一步鋪平道路。



9月份剛訪華的愛沙尼亞議會議員馬爾特·馬斯季克在社交媒體上說，對華訪問帶來積極結果。“從今以後，（愛沙尼亞公民）沒有簽證可以訪問中國30天。”



11月早些時候，中方已開始對斯洛伐克等9國試行免簽政策。斯洛伐克外交部長布拉納爾表示，中國的免簽政策不僅推動旅遊業發展，也是斯中深化商業合作的重要工具。斯洛伐克商家與投資者對世界第二大經濟體中國非常重視，免簽政策有助於加強斯中經貿關係。



斯洛文尼亞工商會執行董事瑪麗亞娜·馬耶裡奇說，免簽停留期限從15日延長到30日，將加強雙方經濟聯繫。這一政策為企業提供進入中國市場的便捷渠道，為發展合作提供更多機會。



同中國建立互免簽證協議已逾6年的東歐國家波黑，對中國持續擴大“免簽朋友圈”表示歡迎。波黑外國人事務局局長扎爾科·拉凱塔表示，免簽政策生效6年來，來波黑旅遊的中國遊客呈穩定增長態勢。