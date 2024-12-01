中國聯通中東公司在杜拜開業

中評社北京12月1日電／據人民網報導，中國聯通（中東）運營有限公司（以下簡稱“中國聯通中東公司”）11月29日在阿聯酋杜拜正式開業。200餘位各界嘉賓出席開業儀式。



中國聯通國際公司董事長、總經理孟樹森致辭表示，中國聯通願發揮自身國際網絡資源優勢和全球運營服務能力，為在阿中資企業以及開拓國際市場的阿聯酋當地企業提供高速、穩定的網絡連接服務和算網數安一體化的綜合信息解決方案，賦能千行百業更好把握數字化、智能化、綠色化發展新機遇，為中阿兩國在信息技術領域的務實合作貢獻力量。



阿聯酋中國商會會長、中石油中東公司總經理陳欣榮表示，當前，中東地區正處於數字化轉型和經濟多元化發展的關鍵階段，中國聯通中東公司的成立是支持該地區企業數字信息化建設的重要舉措。相信公司可以抓住數字經濟發展機遇，為政府、企業和個人客戶提供更多專業的智能化產品和服務。



阿聯酋電信公司國際漫游與物聯網業務負責人賈瓦德·本塔賈爾表示，中國聯通是該企業重要合作夥伴之一，雙方在物聯網、國際漫游以及數字基礎設施建設等領域建立了穩固的合作關係。期待與中國聯通中東公司圍繞網絡連接能力打造、智慧城市建設等方面深化合作，共同為中東地區發展增添新動能。



活動上，中國聯通展示了其豐富的國際網絡資源及專業的產品服務能力，並著重介紹了在聯網通信、算網數智兩大類產品和解決方案的創新實踐。



目前，中國聯通在全球已擁有40個分支機構，部署超過60條國際海纜及400個業務接入點，業務覆蓋超過200個國家和地區。



