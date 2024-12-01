中國第十二批援老撾醫療隊抵達萬象

中評社北京12月1日電／據新華社報導，11月30日，中國人民解放軍第十二批援助老撾人民軍醫療專家組順利抵達老撾首都萬象。



老撾人民軍103醫院院長薩文賽准將對中國援老專家的到來表示熱烈歡迎，期待中國專家能帶來先進的醫療經驗和技術，助力老撾軍隊衛生系統建設和人才培養，進一步推動兩國兩軍友好交流合作。



第12批醫療專家組組長安家澤教授隨後表態發言，他表示，專家組全體成員深感使命光榮，責任重大，將秉持忠於使命、精於術業、甘於奉獻、敢於超越的優良傳統，以專業的素養和奉獻精神，與老撾同行深入交流合作，毫無保留地分享醫療技術與經驗，全力以赴完成各項援助任務，持續提升老撾人民軍103醫院醫療水平，以實際行動詮釋中老兩國人民和軍隊之間的深厚情誼。



此次中國軍隊援老撾醫療專家組，由空軍軍醫大學第一附屬醫院抽調，根據老方建設需求，涵蓋肝膽外科、神經外科、心血管內科、骨科、燒傷科等多個領域的專家。他們將在老撾開展為期6個月的醫療援助工作，包括臨床診療指導、醫療護理指導、醫學培訓講座等一系列活動，為老撾軍隊醫療系統注入新的活力，推動老撾軍隊醫療衛生事業邁上新台階，也為中老兩國全面戰略合作夥伴關係注入新內涵。



