國航倫敦營業部舉辦2024客戶答謝會

中評社北京12月1日電／據人民網報導，中國國際航空股份有限公司倫敦營業部攜手深圳航空11月29日在倫敦成功舉辦2024年客戶答謝會，回顧過去一年對國航和深航在英的發展成果，深化與各領域合作夥伴的緊密聯繫，展望合作新前景。中國駐英國大使館、在英中資企業、希思羅機場、蓋特威克機場、中英旅行社、在線旅遊平台、差旅管理公司等中英各界人士及客戶代表120多人出席。



國航倫敦營業部總經理夏寶輝表示，2024年是國航和深航深耕英國市場的關鍵之年。在全球航空業加速復甦、中國經濟高質量發展的背景下，國航通過持續優化航線布局、提升服務品質，為中英兩國間的經貿往來、文化交流及人員往返提供了強有力的支持。他特別介紹，目前國航、深航在英國一體化協同運營，每周保障最多64個航班，穩居中英第一大承運商地位，為提升旅客服務體驗，國航還在英國航線投放先進的A350飛機，提供免費的空中互聯網服務，使中英之間的旅途更加智能與便捷。



中國駐英國大使館公使銜參贊蔡艶艶及英國48家集團俱樂部主席傑克·佩里分別發表祝辭。他們高度評價了國航在推動中英航空市場復甦中的重要作用，並表達了對未來進一步合作的美好期望。活動現場氣氛熱烈，嘉賓們踴躍參與互動抽獎活動，為此次答謝會增添了色彩。大家共同期待未來能與國航攜手，在更多領域實現更加深度的合作。



與會嘉賓紛紛表示，國航在中英航空市場中發揮了不可替代的橋梁作用，不僅為雙方的人員往來提供了便捷和高效的服務，也為推動中英多領域合作注入了新的活力。大家共同期待，未來能與國航攜手，在更多領域實現更加深度的合作，共創輝煌未來。



