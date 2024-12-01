法國發布指南支持企業使用人工智能

中評社北京12月1日電／據新華社報導，法國經濟、財政和工業部29日發布人工智能實用指南，旨在幫助企業在日常運營中使用人工智能。



據法國經濟、財政和工業部官方網站介紹，為回應企業在使用人工智能時面臨的安全、時效、成本和投資回報等問題，其下屬的企業總局發布了《檢索增強生成指南》和4份教學資料。



檢索增強生成是當下熱門的人工智能大模型前沿技術之一。它結合了語言模型和信息檢索技術，通過將大語言模型鏈接到外部資源，使生成式人工智能應用輸出更準確的回答。



據介紹，《檢索增強生成指南》面向企業管理人員，展示了檢索增強生成最有前景的應用場景，並介紹了實施相關項目所需的前提條件、成本、最佳實踐以及各種技術選擇，幫助企業成功部署檢索增強生成解決方案。教學資料則涵蓋了生成式人工智能的用途和工作原理、在中小微企業中的應用實例、如何選擇和運用方案以及安全使用生成式人工智能所必需的預防措施這4個主題。



此外，官網還宣布向所有規模的企業、各行政部門和國際組織征集使用人工智能的成功案例，入選案例將於2025年在巴黎舉辦的全球人工智能峰會上展示。人工智能還將列入2025年法國工商會的優先事項，明年各級商會網絡將能夠為超過兩萬家企業提供人工智能領域的支持。



