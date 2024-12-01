﻿加總理突赴海湖莊園　會晤特朗普

中評社北京12月1日電／據大公報綜合路透社、CNN報導：美國候任總統特朗普日前威脅要對加拿大進口商品徵收25%關稅，加拿大總理特魯多11月29日突然現身美國佛羅里達州，在海湖莊園與特朗普會面。



特魯多於當地時間11月29日晚在海湖莊園與特朗普共進晚餐。據悉，特魯多的公開行程中並沒有訪問佛州的計劃。加拿大廣播公司（CBC）消息稱，加拿大公共安全部長多勒布朗陪同特魯多此行。根據特朗普相關團隊發布的晚餐照片，特朗普當晚率領新內閣高級官員與特魯多見面，包括候任國家安全事務助理沃爾茲、商務部長提名人盧特尼克和內政部長提名人伯古姆等人。



稍早前，特朗普11月25日在社交媒體上發帖稱，“為打擊非法移民、犯罪和毒品”，他將在明年1月20日上任首日，立即對來自墨西哥和加拿大的所有進口商品徵收25%的關稅。特魯多在11月27日與加拿大各省省長舉行線上會議，討論如何應對特朗普的關稅威脅。一名加拿大高級官員早前表示，加拿大已開始考慮對美國產品徵收報復性關稅。



加拿大和美國每年的貿易額超過9000億美元，加拿大是美國最大的原油外部供應國。加拿大近年來經濟放緩、生活成本飈升，特魯多政府因此飽受批評，民調支持率持續下降。加拿大將於2025年10月底舉行大選，民調顯示，特魯多領導的自由黨將輸給反對黨保守黨。特朗普的關稅威脅將對加拿大帶來更嚴重的經濟打擊，將使特魯多政府雪上加霜。