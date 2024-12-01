新技術破解花生施肥難題　助力增產增收

中評社北京12月1日電／據人民網報導，記者從山東省農業科學院獲悉，為破解花生種植中氮肥不合理施用導致的減產及環境污染難題，該院自主研發出花生全程可控施肥技術。近日，該院正式與相關企業簽約，通過專利授權轉讓等方式，進一步推動這項技術的產業化進程。



據介紹，為奪取花生高產，許多種植戶往往在播種前過量施用化學氮肥作基肥。大量試驗證明，氮肥過量，會嚴重抑制花生根瘤菌的固氮作用，易引起花生前期徒長、倒伏以及肥料的浪費和土壤酸化、生態環境污染。這是因為具有固氮功能的豆科花生，在不同生長發育期固氮能力以及對氮素的需求量不同。在苗期，花生幼苗尚不具備固氮能力，因此需要外來的氮肥做“起爆氮”保證幼苗正常生長；開花期至結莢期，是根瘤供氮盛期，過多的氮肥會抑制植株根瘤菌固氮，出現“氮阻遏”效應；飽果成熟期因根瘤衰老，固氮能力減退，則需外界補充氮肥，保證莢果飽滿。傳統的施肥方式，播種前一次性過量施用速效氮肥，易造成“氮阻遏”，肥料利用率下降。氮肥的不合理施用已經成為花生種植節本提質增效的主要技術瓶頸之一。



近年來，為破解該技術難題，在山東省重大科技創新工程項目的支持下，山東省農業科學院萬書波團隊對花生全程可控施肥技術進行了系統研究，根據花生不同生育期需肥規律，提出了“起爆氮、自供氮和後援氮”施肥理論，創建了花生全程可控施肥技術，取得4項國際發明專利和1項國家發明專利。團隊通過不同釋放周期的緩控釋肥配比、結合分層施肥技術，實現不同生育期的精準供肥，做到一次施肥，全程可控，研發出了適於機械化的簡化精準施肥和減肥增效生產模式。部分研究成果獲2018年度山東省科技進步一等獎和2019年度國家科技進步二等獎。



該技術在山東臨沂、煙台、青島、泰安等地示範應用，與傳統施肥技術相比，採用新技術可增產8%－15%，畝增收花生30－60公斤，節氮10%－28%，肥料利用率提高5%以上。據測算，全國花生種植面積7000餘萬畝，如果有一半面積採用這項新技術，按照平均每畝節約化肥10公斤的標準，每年可節約化肥35萬噸。