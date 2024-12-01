海關助力時令“甘味”鮮達四海

中評社北京12月1日電／據人民網報導，初冬，走進甘肅省隴南市兩當縣黃波菌業科技有限公司羊肚菌種植基地，大棚裡中一排排鋼架上，羊肚菌撐開褐色小傘，長勢喜人。經過晾曬、烘幹、封裝等工藝後，新鮮羊肚菌變為更耐貯藏運輸的幹制羊肚菌，待檢驗合格後發往海外市場。



隴南市兩當縣地處陝甘川交界秦嶺山區，處於長江上游嘉陵江流域，氣候溫暖濕潤，雨量充沛，具有羊肚菌種植的天然地理環境優勢，所產羊肚菌肉質厚、香氣足、口感好，是深受國內外市場歡迎的滋補佳品。



“菌菇類產品出口國外市場標準要求嚴格，對時限要求高，接到出口訂單後，海關為我們提供全流程技術指導和便捷高效的通關服務，保障我們的當季羊肚菌快速供應國外市場。”兩當黃波菌業科技有限公司負責人說。



蘭州海關強抓時令特色農產品出口“鮮”機，全面推廣“碼上辦”和“關郵快通”小程序，通過即時線上智能化手段掌握盛產季農產品高峰期出口查驗和證書寄遞需求，統籌優化便利化通關措施，幫助企業解決“領證距離遠”“預約時限緊”等難題。同時，該關持續搜集整理出口菌類產品國外技術貿易措施和標準，針對性指導企業積極應對，持續拓展出口市場。



位於甘肅省天水市秦安縣的天水峻澤國際貿易有限公司葡萄基地裡葡萄迎來了豐收，一串串色澤艶麗的紫色葡萄掛滿枝頭，農戶們正在忙著采收。



“得益於獨特的地理環境和氣候條件，產自天水的葡萄以其甘甜可口、營養價值高而走俏國內市場，”天水峻澤國際貿易有限公司負責人安學強介紹說，“在海關的幫助下，我們的優質新鮮葡萄也走出了國門，得到國外消費者的普遍好評。”



蘭州海關強化源頭管理，指導企業完善出口鮮葡萄從基地種植到成品加工的全流程質量管控，規範農藥化學品使用管理，開展出口新鮮水果風險監測，對出口新鮮水果農殘、重金屬等國際市場關注的有毒有害物質開展抽樣檢測，掌握轄區出口水果農藥化學品規範使用情況，從源頭保障出口鮮葡萄質量安全。



在甘肅隴南文縣嘉誠農副產品有限公司車間裡，椒香四溢，采收後剛剛晾曬完畢的“大紅袍”花椒正在打包裝運，經海關查驗後將飛往海外消費者的餐桌。



“我們當地產的‘大紅袍’花椒鮮、香、麻，是當下國外流行的火鍋等麻辣食品必不可少的原料，深受國外市場歡迎。”文縣嘉誠農副產品有限公司負責人說，“海關優化監管服務，為我們提供全天候預約通關和查檢綠色通道等便利化措施，助力我們持續開拓出口新市場。”



蘭州海關立足轄區時令產品特點，堅持政策近農戶、服務到現場，深入開展“關長送政策上門”，建立“新辦業務跟蹤辦理”機制，持續暢通關企協調機制，優化為企業、為農戶服務流程，提供定制化全流程便捷通關服務，全力保障時令特色農產品搶鮮出口。