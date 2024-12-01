以“數”促“實”　賦能經濟高質量發展

中評社北京12月1日電／據人民網報導，近年來，隨著數字技術廣泛應用，正影響著衣食住行等日常生活，讓越來越多人享受到數字紅利。數據作為新型生產要素，已快速融入生產、分配、流通、消費和社會服務管理等各環節，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式。人工智能、算力、數據要素和產業數字化成為各地區數字經濟發展的新重點，不同地區數字經濟發展因地制宜、各具特色。



日前，由中國通信工業協會、郴州市網絡和信息化協會共同主辦的2024年郴州數字產業創新發展大會在湖南省郴州市舉辦。郴州市人民政府副秘書長何長青在致辭中指出，郴州是國家級湘南承接產業轉移示範區、對接粵港澳的“南大門”，近年來，郴州市全力構建“1221”現代化產業體系，布局發展數字產業，全面推動數字郴州建設。郴州市委、市政府大力推進數字產業化、產業數字化和數字化治理，著力推動數字產業創新發展，數字基礎設施持續完善，產業經營主體持續壯大，數字產業生態持續優化。



《數字中國發展報告（2023年）》顯示，我國數據要素市場化改革步伐進一步加快，數字經濟規模持續壯大，數字技術應用場景不斷拓展。數字中國建設持續賦能經濟社會高質量發展，成為加快構建中國式現代化的強勁引擎。



中國通信工業協會常務副秘書長陳永祥在致辭中表示，當前，全球正處於數字化轉型的關鍵時期，數字經濟已成為推動經濟增長的重要引擎。作為數字經濟的重要組成部分，在數字技術的不斷突破和創新應用的引領下，數字產業集群正在加速形成。下一步，協會將加強標準制定和推廣應用工作，推動數字產業的規範化、標準化發展，積極推動5G、雲計算、大數據、人工智能等先進技術在數字產業中的廣泛應用和深度融合，為傳統產業轉型升級和新興產業發展提供有力支撐。