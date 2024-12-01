中國首型4米級運載火箭長征十二號首飛成功

中評社北京12月1日電／11月30日22時25分，中國新型運載火箭長征十二號在海南商業航天發射場點火起飛，隨後，火箭順利將衞星互聯網技術試驗衞星、技術試驗衞星03星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。



新華社報導，長征十二號運載火箭由中國航天科技集團八院抓總研製，火箭全長約62米，採用二級構型設計，是中國首型4米級運載火箭，也是目前中國運載能力最大的單芯級運載火箭，近地軌道運載能力不少於12噸、700公里太陽同步軌道運載能力不少於6噸。



中國航天科技集團八院專家介紹，4米級直徑設計可實現箭體直徑與發動機數量的最佳適配，一級採用4台推力1250千牛的泵後擺液氧煤油發動機，進一步提高運載火箭的運載系數。



“通過積極創新，長征十二號運載火箭突破了健康診斷管理、牽制釋放、液氧相容的冷氦增壓、鋁鋰合金貯箱等系列新技術攻關。”中國航天科技集團八院專家說，這一火箭實現了中國在運載火箭領域的多個“首次應用”。



此外，這一火箭在設計中融入產品化思路，整流罩標配4.2米、5.2米直徑，可根據不同任務進行多尺寸適配。火箭採用“三平測發模式”，可進一步縮短火箭在技術區和發射區工作時間，提高發射準備工作效率。



中國航天科技集團八院專家表示，長征十二號運載火箭已做好進入高密度發射狀態的準備，未來將有效提高中國太陽同步軌道入軌能力和低軌星座組網能力，助力中國航天運輸體系高質量發展。



海南商業航天發射場是中國首個商業航天發射場。本次發射在二號發射工位完成，是海南商業航天發射場首次發射任務。



在這一發射場建設中，中國航天科技集團一院採用EPC（設計、採購、施工）總承包模式承擔發射區加注供氣系統、發射工位部分建設等工作，並負責智慧發射場系統建設工作，讓發射場測試發射流程更加智慧、高效。