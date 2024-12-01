中國首個商業航天發射場首發任務四大看點

中評社北京12月1日電／11月30日晚，在中國首個商業航天發射場——海南商業航天發射場，長征十二號運載火箭成功發射。這是這一發射場建設以來首次承擔發射任務，標誌著中國商業航天發射場實現了從0到1的突破。



看點一：新工位、新火箭、新機制、新團隊



新華社報導，作為目前中國唯一的商業航天發射場，海南商業航天發射場在首發任務中呈現出四個“新”，即新工位、新火箭、新機制、新團隊。



海南國際商業航天發射有限公司董事長楊天梁說，發射場的發射工位位於文昌海岸，擁有更加廣闊的安全發射角度，地理優勢得天獨厚。修建發射場的技術和管理團隊人員各司其職。“眾人拾柴、目標一致，才能把發射場高標準高效率地建起來。”



記者瞭解到，此次首發任務中，長征十二號運載火箭是由中國航天科技集團八院抓總研製的新型火箭，在長征系列家族裡首創4米級箭體直徑，實現了大直徑、大推力，更有利於實現火箭的高性能。



這一火箭可根據任務需求適配5.2米、4.2米直徑構型的整流罩，支持單星、多星不同軌道發射，將開啟中國商業火箭新技術、新產業、新模式、新業態的發展新篇章。



相比酒泉、西昌、太原和文昌航天發射場，海南商業航天發射場是首個企建民用的航天發射場，其任務組織和管理運作採用靈活高效的商業化機制，可以更好地聚集社會創新力量。



例如，發射場技術區建成智慧發射場系統，通過數字化信息、智能化應用，將雙工位等多個子系統整合起來，實現資源集中管理和統一調度；面對大量設施設備、特殊燃料等並行交叉採購難題，管理人員將傳統配套保障供應模式改為市場化競價採購，提升了採購效益。



“我們的目標是走既有高效率又有高效益的良性發展道路，助推我國商業航天高速度高質量發展。”楊天梁說。

