兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議在龍游舉辦

與會嘉賓合影 圖源：會場現場圖 與會嘉賓合影 圖源：會場現場圖 中評社北京12月1日電／據海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議秘書處報導，11月27日至30日，由全國台聯指導，浙江省台聯、衢州市台辦、民革衢州市委會、中共龍游縣委、龍游縣人民政府聯合主辦的第四屆海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議在浙江龍游舉辦。全國政協常委兼副秘書長、台盟中央專職副主席兼秘書長、全國台聯副會長江利平，台灣新竹縣副縣長陳見賢，浙江省台聯會長陳清莉，衢州市政協副主席、民革衢州市委會主委周慶，衢州市台辦主任餘風，龍游縣委書記祝建東，龍游縣人大常委會主任舒暢，龍游縣委副書記、社工部部長、政法委書記徐新華，龍游縣委常委、統戰部部長餘繼民等參加。



本屆會議以“同名同根情 一起向未來”為主題，來自台灣新竹縣橫山鄉，重慶市綦江區橫山鎮、廣東省廉江市橫山鎮、廣西壯族自治區陸川縣橫山鎮、江西省上饒市廣豐區橫山鎮、陝西省榆林市橫山區、四川省遂寧市安居區橫山鎮、浙江省龍游縣橫山鎮、江蘇省常州經開區橫山橋鎮等海峽兩岸九地橫山鄉鎮代表、橫山鄉鎮所在的省市區縣代表及相關文旅單位負責人共120人齊聚龍游，圍繞兩岸基層交流合作、產業發展，共話鄉村振興發展大計，共享合作新機遇。



台灣新竹縣副縣長陳見賢致辭表示，“橫山”會議為兩岸搭建起了友誼的橋梁，促進了經貿、文化、觀光、產業的發展，並希望通過“橫山”會議，進一步增進兩岸的互動交流與合作。會上，江利平講話強調，要守護兩岸文化根脈，促進同胞心靈契合，要運用好中華文化的寶貴資源，把兩岸橫山打造為兩岸傳承和弘揚中華文化、推動兩岸文化事業和文化產業蓬勃發展的重要平台。要深化創新合作模式，持續完善機制建設，立足本地資源禀賦，創新交流合作機制，充分發揮橫山的品牌優勢和引領示範作用，持續推動橫山所在的市、縣（市、區）緊密配合、協同發力，做好“相互賦能、相向發展”的大文章，將橫山打造成為擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展的重要載體。要鞏固擴大活動成果，推動兩岸融合發展。要以此次活動為契機，進一步增進兩岸橫山人民的鄉親情誼、同胞福祉，助力橫山鄉鎮優勢互補、互利共贏，推動兩岸關係和平發展、融合發展。



會上進行了台灣和龍游兩地錦鯉養殖合作基地揭牌儀式；九地橫山代表分別介紹各地文旅線路，並進行海峽兩岸九地橫山行旅遊線路發布；廈門市台灣學會副秘書長、研究員楊仁飛作《兩岸融合中的人文關懷與創新合作》主旨演講。現場還宣讀了《海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作龍游倡議》，正式啟動九地文旅聯盟。“九地文旅聯盟能夠促進我們在農業、經貿、文化、旅遊等方面更深層次融合、發展與合作，促進兩岸之間文化更相親、更相近。”浙江龍游縣橫山鎮黨委書記葉鋒表示。未來，九地橫山將匯聚優質文旅資源，積極促進客源互送。九地互為旅遊目的地，將進一步助推海峽兩岸人文往來、旅遊文化、產業合作等領域深入交流合作。“接下來我們將深化農業交流，促進兩地發展。”台灣新竹縣橫山鄉長張志弘說。為助推農文旅深度融合，活動現場還特別設置農產品展示區，集中展示九地橫山特色優質農產品。琳琅滿目的農產品展現了各地鄉村振興新面貌、農業發展新成就，為與會人員呈現了一場“豐收盛宴”。龍游縣8090新時代理論宣講團成員還以情景劇的方式，以《情結同名緣共敘兩岸情——龍游台灣兩地同根同源文化故事》為題，通過龍游近代著名的法學家、史學家、書畫家、鑒賞家餘紹宋後人的故事，講述了龍游和台灣兩地的淵源。活動期間，與會人員還一同參觀了龍游石窟、龍游民居苑、龍游博物館等地，瞭解當地人文歷史，體驗當地民俗風情。



據悉，海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議，自2015年在重慶市綦江區橫山鎮首屆舉辦以來已經成功舉辦三屆，兩岸同名橫山鄉鎮在經貿、文化、旅遊、基層發展等領域的合作不斷深化，助力九地橫山鄉鎮優勢互補、互利共贏，增進兩岸橫山基層民眾間的鄉親情誼、同胞福祉，在聯絡交流中凝聚共識，探索出兩岸基層民間交流和經濟文化融合發展的新途徑。