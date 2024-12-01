澳門第六屆政府候任主要官員和檢察長集體亮相

中評社香港12月1日電／澳門特別行政區候任行政長官岑浩輝與第六屆政府候任主要官員和檢察長1日在政府總部首次集體亮相，會見傳媒。



新華社報導，岑浩輝表示，在新的歷史起點上，將帶領新一屆政府，秉持“奮發同行、持正革新”的施政理念，落實廣大市民最關心關注的工作；持續推進各項關乎長遠發展的重點工作。他強調，在中央的堅強領導及祖國內地的大力支持下，只要不斷凝聚共識、匯聚力量，自信自強、開拓創新，澳門必定能夠實現高質量發展，不斷書寫具有澳門特色“一國兩制”成功實踐的嶄新篇章。



岑浩輝感謝中央的信任及支持。依據澳門特別行政區基本法第五十條的規定，岑浩輝就澳門特區第六屆政府的主要官員和檢察長作出了提名，並報請中央人民政府任命。11月30日國務院接受了他的提名，對主要官員及檢察長正式作出任命。



岑浩輝表示，新一屆政府的主要官員和檢察長的組成體現了持正革新精神，都是愛國愛澳、有國家全局觀念、有為民情懷、有能力、敢擔當、有團隊精神之人；而且均來自公務員隊伍，有良好的專業技術背景，在不同崗位服務社會多年，積累了豐富的行政管理經驗，熟悉政府運作，瞭解社情民意。這有利於工作的交接和上任後各項工作的開展。



他表示，未來將帶領新一屆政府從實際出發，加強調查研究，廣泛聽取和吸納民意，凝聚社會共識；敢於擔當、奮力改革、主動作為，採取務實有效的舉措，著力解決特區發展中存在的深層次矛盾和問題，肩負起國家賦予的使命任務，切實回應廣大市民對美好生活的新要求新期盼，不辜負習近平主席和中央以及廣大澳門市民的信任和期待。



澳門特區第六任行政長官岑浩輝與第六屆政府主要官員和檢察長將於12月20日宣誓就職。