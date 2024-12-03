紀碩鳴談閩台融合：“入心”工程拉開序幕

香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團成員、香港資深媒體人、《超訊》總編輯紀碩鳴（中評社 束沐攝） 中評社香港12月3日電（作者 紀碩鳴）編者按：香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月17至23日赴福州、廈門、漳州進行智庫交流，與福建涉台專家學者座談，調研考察兩岸融合發展示範區建設現況，並與閩南師範大學共同舉辦思想者論壇。行程包括拜訪福建省台辦、福州市台辦、福建社會科學院、福建師範大學、閩江學院、廈門大學、華僑大學、閩南師範大學等單位、高校和研究機構。福建行結束後，訪問團成員、香港資深媒體人、《超訊》總編輯紀碩鳴向中評社提供專文《閩台融合：一項“入心＂工程拉開序幕》。內容如下：



福建省正對著台灣，擔負著兩岸統一實現中華民族偉大復興的重任。中共中央、國務院年前發布了“關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見”，對福建、台灣提出了融合的新要求。



不過，台灣新一任大選後民進黨持續執政，賴清德上任後繼續台獨路線，美國推波助瀾，分裂兩岸的味道甚濃。解放軍加大震懾，繞台巡航力量、軍演威懾力度不斷加大。海外媒體透露的信息都是“武統＂正在逼近，解放軍演習攻台兩岸戰事正走來等等。講述的大多數是兵兇戰危的緊張氛圍。似乎兩岸統一衹有一條喊打喊殺武力相向的路可走。



11月17日，香港兩岸智庫聯誼會踏上參訪福建的7天旅程，似近距離觀察閩台融合的實施。香港兩岸智庫聯誼會是由香港十多家智庫單位合作設立，由中評智庫基金會牽頭，和內地的智庫單位合作探討研究解決兩岸關係之道。



2019年，正值習近平總書記提出“一國兩制”的台灣方案，香港兩岸智庫聯誼會赴上海參訪，與上海的涉台機構共同研究探討“台灣方案”；2023年台灣大選前夕，香港兩岸智庫聯誼會赴北京，與涉台單位探討較多的是大選後的台灣。無論是上海還是北京，都帶著理論化預期、預判的探索、兩岸未來理想化模式的研判。這次福建之行，見證的則是閩台融合“入心”工程的實踐。

