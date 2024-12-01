金正恩晤俄防長　支持俄維護國家主權領土完整

中評社香港12月1日電／朝鮮領袖金正恩會見到訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫時強調，平壤政府和軍民將一如既往地支持俄羅斯反帝國主義霸權陰謀、維護國家主權和領土完整的政策。



朝中社報導，由別洛烏索夫率領的俄羅斯軍事代表團，前日正式訪問朝鮮，昨日啟程回國，金正恩前日會見別洛烏索夫，就國防合作、發展兩國全面戰略夥伴關係、維護兩國主權和安全利益等，達成共識。



香港電台援引報導，金正恩說，近期美國採取的反俄措施是促使糾紛長期化、威脅全人類的不負責任行為，理應受到國際社會譴責。