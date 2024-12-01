特朗普再提名2名官員　有地產大亨和情報要員

中評社北京12月1日電／央視新聞報導：當地時間11月30日，美國當選總統特朗普通過社交媒體又公布了多個政府官員提名。當天被提名為美駐法大使的查爾斯·庫什納（Charles Kushner）是一名地產大亨，被提名為美國聯邦調查局局長的卡什·帕特爾（Kash Patel）是國家情報機構要員。有媒體指出，特朗普此次提名或有特殊淵源。



提名親家擔任美駐法大使



特朗普當日在社交媒體上宣布，他將提名新澤西州地產大亨查爾斯·庫什納（Charles Kushner）擔任美國駐法國大使。



特朗普表示，查爾斯·庫什納是一位出色的商業領袖、慈善家和交易員，他將成為代表美國及其利益的堅定倡導者。



據悉，查爾斯·庫什納是美國私營房地產公司庫什納公司的創始人兼董事長。此外，他還是特朗普女婿賈里德·庫什納的父親。



特朗普在當天社交媒體的發文中還提到，“他的兒子賈里德在白宮與我密切合作。我們將共同加強美國與法國的夥伴關係”。



提名國防部前幕僚長擔任FBI局長



當天，特朗普還在社交媒體上宣布，他將提名卡什·帕特爾（Kash Patel）擔任美國下一任聯邦調查局（FBI）局長。



據悉，卡什·帕特爾在特朗普的第一個任期內曾擔任美國國防部幕僚長、國家情報局副局長和國家安全委員會反恐事務高級主任。



特朗普發文稱，帕特爾是一位出色的律師、調查員和“美國優先”鬥士，他的職業生涯一直致力於揭露腐敗、捍衛正義和保護美國人民。特朗普還稱讚帕特爾在其任總統的第一任期內“工作出色”。

