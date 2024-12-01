世界艾滋病日：聯合國機構呼籲保護健康權

中評社香港12月1日電／12月1日是世界艾滋病日，世界衞生組織和聯合國艾滋病規劃署等聯合國機構呼籲全球各國保護健康權，解決艾滋病防治中的不平等問題。



新華社報導，世衞組織表示，每個人都應能獲得所需的艾滋病預防、治療和護理服務；每個人都應能不受歧視地獲得衞生保健服務，無論其艾滋病病毒感染狀況、背景、性別或居住地點如何；相關部門應優先考慮並覆蓋弱勢人群、邊緣化人群和高危人群。



世衞組織表示，通過盡早診斷和堅持抗逆轉錄病毒治療，艾滋病病毒感染者可以像其他人一樣健康長壽。如果能按規定接受抗逆轉錄病毒治療，使病毒載量保持在檢測不到的水平，這就意味著傳播風險為零。通過保護每個人的健康權，減少新發感染，全球消除艾滋病威脅的目標可以實現。



世衞組織官網資料顯示，2023年全球艾滋病病毒感染者總人數估計約3990萬，其中新增約130萬，約63萬人死於艾滋病相關的疾病。



聯合國艾滋病規劃署1日與多位演藝界知名人士聯合呼籲世界各國保護健康權，表示這對確保成功終結艾滋病至關重要。艾滋病規劃署發佈的資料顯示，對女童和婦女的歧視，包括拒絕女性受教育權利、拒絕保護她們免受基於性別的暴力等，也在破壞全球艾滋病防治工作的進展。



世衞組織於1988年將每年12月1日定為世界艾滋病日，號召世界各國和國際組織在這一天舉辦活動，宣傳普及預防艾滋病知識。今年世界艾滋病日，中國的宣傳活動主題為“社會共治，終結艾滋，共享健康”。