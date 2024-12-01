北京地下還有“一環”？揭秘首都這條供水環路

中評社香港12月1日電／今年是南水北調中線工程通水十周年。十年來，超106億立方米“南水”奔湧入京，直接受益人口超過1600萬。“南水”抵京後如何“分發”至千家萬戶？答案就藏在北京的一條供水環路里。



新華社報導，所謂供水環路，即北京市南水北調地下供水環路。2014年以來，為充分利用“南水”、惠及更多百姓，北京逐步構建了一條沿北五環、東五環、南五環、西四環分佈的地下輸水環路。它連接起南水北調中線總幹渠西四環暗涵、團城湖至第九水廠輸水工程、南幹渠工程和東幹渠工程，全長約107公里。



供水環路如何運行？如何保障城市供水安全？帶著這些問題，記者採訪了北京市南水北調環線管理處運行管理科高級工程師王艷與調度科副科長常鵬。



據介紹，南水北調中線總幹渠從丹江口水庫一路向北，在供水環路西南側的大寧調壓池與供水環路交匯。經過此處，北上的“南水”會“兵分兩路”：一路自南向北，沿西四環暗涵到達位於海淀區的團城湖調節池。另一路則通向南幹渠工程和東幹渠工程，覆蓋北京城區南部與東部地區。



“通過這兩條路徑，進京‘南水’的覆蓋範圍得以擴大到整個城區，並經過我們建設的配套水廠進入千家萬戶。”常鵬說。



如果遇到“南水”停水，供水環路如何運行？在供水環路的西北側，一條輸水線路連接了團城湖調節池與北京東北部的密雲水庫，這條輸水線路即密雲水庫調蓄工程。



王艷介紹，一頭連接南水北調總幹渠、一頭連接密雲水庫的設計讓供水環路為各大水廠供水之餘，還能通過密雲水庫調蓄工程為密雲水庫輸水，存蓄寶貴的“南水”。一旦“南水”停水，密雲水庫便可成為各大水廠的替代水源。此外，供水環路上還設有亦莊調節池這樣的地面工程。除直接為亦莊水廠供水外，這座位於北京東南部的“大水盆”還可以在緊急情況下將存續的水反向輸送到整個環線，確保水廠用水。



“沿線的自來水廠有了‘多水源’保障，有助於提升供水環路應對供水突發事件的能力，保障北京市供水安全。”王艷介紹，除確保供水的穩定性，南水北調中線工程還在沿途設置了自動監測和移動監測設備，可實時掌握水質情況，一旦發現異常便可切換本地水源，確保取水安全。



北京市水務局供水管理處副處長周政介紹，在供水環路等南水北調配套工程的助力下，“南水”已經成為北京的主力供水水源，“南水”覆蓋範圍不斷擴大，城區供水安全系數從原來的1.0提升至1.3。同時，北京還通過改進水廠處理工藝、改造老舊管網等措施，進一步確保“南水”的供水水質，提高“南水”的利用效率。



據北京市水務局介紹，今冬，北京南水北調配套工程大興支線實現全線充水，已基本具備輸水條件。這條輸水線路北起供水環路上的南幹渠工程，橫跨北京市大興區與河北省固安縣相連。



“大興支線全線投入使用後，不僅能為北京再添一條接收‘南水’的通道，還能為北京新機場水廠提供‘南水’。更重要的是，它還能實現京冀雙向輸水、水源互濟。屆時，這條供水環路能進一步擴大‘南水’的供水範圍，讓更多群眾受益。”北京市南水北調環線管理處副主任曹海深說。