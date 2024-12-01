“黑色星期五”美國網購破紀錄達108億美元

中評社香港12月1日電／美國一年一度的在“黑色星期五”促銷搶購日，消費者在網上購物的金額達108億美元，較去年上升10.2%。許多人使用人工智能（AI）工具來尋找最優惠的交易。



中央社引述法新社報導說，分析機構Adobe Analytics表示，今年的“黑色星期五”總銷售額比2023年的黑色星期五高10.2%。



報導說，感恩節隔天的“黑色星期五”促銷日，銷量最高的商品包括玩具、珠寶、家用電器、護膚和護髮產品、服裝和電子設備。



星島網援引報導，Adobe Digital Insights分析師潘迪亞（Vivek Pandya）表示，考慮到黑色星期五搶購熱潮傳統上以實體店為主，今年網購銷售額突破100億美元大關對電子商務來說實屬一個重要里程碑。



Adobe Analytics表示，消費總額高並非由於價格通膨，而是需求上升所致，並補充說，電子產品價格已連續26個月下滑，今年10月價格較去年同月低2.9%。



AI似乎發揮了重要作用。Adobe Analytics表示，運用AI來協助引導消費者的網站，流量比去年的黑色星期五激增1800%。



調查發現，消費者使用AI不僅是為了尋找最好的折扣，也是用來快速找到特定商品或獲得產品推薦。



Adobe Analytics數據顯示，從11月28日到12月2日整整5天期間，消費者線上消費總額預計將達406億美元，比去年增加7%。