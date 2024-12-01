敘利亞西北部大規模武裝衝突三問

中評社北京12月1日電／新華社報導，敘利亞政府軍與反對派武裝和極端組織近日持續在敘西北部地區發生大規模交火。11月30日，敘反對派武裝進入敘北部重要城市阿勒頗的大部分地區，敘軍方表示將重新部署予以反擊。敘利亞境內當前局勢如何？大規模衝突緣何再起？衝突將走向何方？



當前局勢如何？



敘政府軍聲明說，連日來敘反對派武裝和極端組織在外國極端分子支持下，動用重型武器和大量無人機，從多個方向對敘西北部阿勒頗省、伊德利卜省發動大規模襲擊。政府軍在多處陣地抵禦進攻，數十名軍人在戰鬥中死亡，另有多人受傷。



綜合敘利亞媒體11月30日報導，武裝分子當天大量出現在阿勒頗市區的街道和社區。阿勒頗市的政府機構和學校幾乎完全關閉，商業活動已基本停止。一些當地居民告訴新華社記者，反對派武裝在其控制的街區實施宵禁，不少民眾在武裝分子到來前離開。



根據敘政府軍聲明，軍方在增援部隊抵達前難以建立集中火力點，為此需重新部署並強化防線，以應對襲擊、保護平民和士兵生命，並做好反擊準備。



阿勒頗市曾是敘利亞最大城市和經濟中心。2011年敘內戰爆發，這裡很快成為衝突各方激烈爭奪的戰場。2016年底，政府軍從反對派武裝手中收復阿勒頗。時隔8年，反對派武裝僅用數日就再次進入阿勒頗，甚至進入內戰時未曾攻下的街區，令人始料未及。



聯合國人道主義事務協調辦公室發佈報告說，阿勒頗安全形勢急劇惡化，出現大量民眾流離失所的情況。受衝突影響，阿勒頗市兩家主要公立醫院已超負荷運轉，許多私立醫院關門。阿勒頗國際機場已暫時關閉。

