香港旅發局：菲律賓今年訪港旅客創新高

中評社香港12月1日電／今年香港菲律賓的訪港旅客數字於上周五（11月29日）迎來第一百萬名，打破2018年全年93萬人次的紀錄，創下歷年新高。旅發局表示，自開關以來，東南亞市場訪港旅客數字走勢強勁，是眾多客源市場之中復甦速度之冠，今年一至十月合共錄得超過230萬訪港旅客人次，已達疫情前約9成半水平；其中來自菲律賓的旅客量更超越疫情前水平，達到92萬人次，復甦進度達127%。



星島網報導，根據旅發局的離境旅客調查，東南亞旅客以年輕客群為主，平均留港3.4晚，人均消費為港幣7,100元。東南亞旅客最喜愛到訪的三個地方包括主題樂園、廟街／女人街以及尖沙咀海濱，包括星光大道、鐘樓、以及香港文化中心等。而根據旅發局今年截至10月的放個旅客數據，內地旅客按年上升32.8%達約2800萬；馬來西亞旅客則按年上升達70.4%。



旅發局總幹事程鼎一在香港國際機場歡迎第一百萬名菲律賓旅客 Miguel Linao、其太太 Ana Linao及三名子女，送上歡迎花束。程鼎一表示，今年首十月的國際旅客增幅相當不俗，尤其是東南亞市場的表現突出，香港更是菲律賓旅客的首選旅遊目的地，成績令人鼓舞。他又指很多東南亞旅客喜歡到香港歡度節日，所以旅發局將把握良機，藉香港繽紛冬日巡禮加大宣傳力度，吸引更多旅客來港體驗濃厚的節日氣氛。