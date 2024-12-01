世界氣象組織：2024年大西洋飓風季創紀錄

中評社香港12月1日電／世界氣象組織日前發布新聞公報說，活躍的2024年大西洋飓風季於11月30日正式結束。這是連續第9個活躍度高於平均水平的飓風季，造成一系列嚴重破壞、人員傷亡以及巨大經濟損失。今年7月的飓風“貝麗爾”更是有記錄以來大西洋盆地出現時間最早的5級飓風。



新華社報導，世界氣象組織說，今年的大西洋飓風季從6月1日持續至11月30日。美國國家海洋和大氣管理局的數據顯示，2024年大西洋盆地共記錄18個命名風暴，其中有11個為飓風，5個增強為薩菲爾-辛普森飓風等級中3級至5級的強飓風，這明顯高於平均水平。薩菲爾-辛普森飓風等級是美國氣象機構按風速評價熱帶氣旋的標準。



今年的大西洋飓風季中，三場飓風造成的破壞尤為嚴重。今年7月的飓風“貝麗爾”是有記錄以來大西洋盆地出現時間最早的5級飓風，對加勒比地區造成重大影響。飓風“海倫妮”和“米爾頓”在美國境內造成嚴重破壞。



世界氣象組織秘書長塞萊絲特·紹洛說：“年復一年，氣候危機不斷打破紀錄，帶來更多極端天氣事件，包括迅速增強的熱帶氣旋、強降雨和洪澇災害。”



世界氣象組織數據顯示，從1970年到2021年，熱帶氣旋（包括飓風）是全球造成人員和經濟損失的首要原因，共帶來超過2000次災難。2010年至2019年所致死亡人數接近2萬人，造成經濟損失5732億美元。



世界氣象組織及其合作夥伴呼籲，將小島嶼國家的早期預警行動作為優先事項，進一步推動聯合國“全民預警倡議”，確保到2027年底建成應對災害性天氣、水文或氣候事件的廣泛早期預警系統。