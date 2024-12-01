王毅談中國—中亞五國外長第五次會晤成果

中評社北京12月1日電／據外交部網站：2024年12月1日，中國—中亞外長第五次會晤在成都舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅主持會晤，同中亞五國外長梳理落實首屆中國—中亞峰會成果，並就啟動籌備明年將在哈薩克斯坦舉行的第二屆峰會深入溝通，增進了互信友誼，明確了下步工作方向。



會晤後，王毅在同五國外長共同會見記者時總結了會晤成果和共識。



一是堅持元首引領，做優做強中國—中亞機制。繼續以落實西安峰會元首共識為主線，推動中國中亞合作實現更大發展。全力支持哈薩克斯坦明年辦好峰會，將盡早啟動商簽峰會聯合宣言、高質量共建“一帶一路”行動計劃和中國—中亞機制成員國永久睦鄰友好合作條約以及其他重要領域合作文件。提煉六國長期合作中形成的共同理念和價值觀，形成“中國—中亞精神”。



二是堅持現代化目標，深化全方位合作。進一步加強發展戰略對接，以高質量發展引領下一步合作，優先推動貿易暢通、產業投資、互聯互通、綠色礦產、農業現代化、人員往來便利化六大合作方向，制定相應合作文件和行動方案，以實際行動落實全球發展倡議。中方願同中亞國家在北斗系統應用、減貧扶貧、荒漠化治理、高等和教育人文等領域擴大彼此合作，搭建交流平台。



三是堅持安危與共，維護地區和平安寧。積極落實全球安全倡議，共同打擊“三股勢力”，堅決反對外部勢力干涉中亞國家內政，反對在中亞製造混亂和動蕩，協助阿富汗早日實現和平重建。



四是堅持文明互鑒，厚植世代友好根基。繼續踐行全球文明倡議，加強治國理政經驗交流，加快推進文化中心、魯班工坊建設，持續擴大教育、地方、醫療衛生、人員培訓合作。未來3年中方將向中亞五國提供1500個培訓名額，增加600個獎學金名額，為各國培養更多發展亟需的各類人才。



五是堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。繼續加強在國際地區事務中的協調配合，促進全球南方團結協作，反對任何形式的“脫鈎斷鏈”和“小院高墻”，致力於平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。各方將全力支持中國擔任上海合作組織輪值主席國，共同推動上合組織取得新發展、邁上新台階。共同弘揚正確的二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，守護來之不易的和平與安全。