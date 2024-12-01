敘利亞總統：敘有能力擊敗極端分子

中評社北京12月1日電／新華社援引敘利亞國家通訊社11月30日晚報導，敘總統巴沙爾·阿薩德當日說，敘利亞有能力在盟友和友好國家的幫助下擊敗極端分子。



巴沙爾當日與阿聯酋總統穆罕默德通電話時說，敘利亞將繼續捍衞其穩定和領土完整，“無論他們（極端分子及其支持者）的恐怖襲擊有多激烈”。



穆罕默德重申阿聯酋支持敘利亞及其對恐怖主義的打擊，支持敘利亞捍衞主權、領土完整和穩定。



此外，巴沙爾當日還與伊拉克總理蘇達尼通話，討論了敘伊兩國在反恐領域的合作。蘇達尼強調“敘利亞與伊拉克的安全是一體的”，並表示願意向敘利亞提供一切必要支持以對抗恐怖主義及極端組織。



另據敘利亞政府軍方面12月1日消息，敘政府軍11月30日晚在敘中部哈馬省北部鄉村抵禦反對派武裝，打死數十名極端分子。敘政府軍發佈聲明稱，已加強在哈馬省北部地區軍力部署，並已重新控制該地區一些城鎮。



自11月27日起，敘政府軍與反對派武裝及極端組織持續在敘西北部地區發生大規模交火。據敘利亞軍方消息，反對派武裝11月30日已進入敘北部城市阿勒頗的大部分地區，敘軍方將重新部署予以反擊。敘國家電視台12月1日報導，政府軍在過去3天的軍事行動中打死了約1000名反對派武裝和極端組織分子。