外媒稱敘利亞反對派武裝控制阿勒頗一軍用機場

中評社北京12月1日電／央視新聞援引土耳其半官方通訊社阿納多盧通訊社當地時間12月1日報導，敘反對派武裝“敘利亞國民軍”在阿勒頗發起了所謂“自由曙光”軍事行動，目前已經控制了泰勒裡法特（Tel Rifaat）地區的三個村莊以及阿勒頗庫韋里斯軍用機場，切斷了庫爾德武裝庫爾德工人黨和“人民保護部隊”在泰勒裡法特至曼比季之間的後勤補給線。



敘利亞方面對此暫無回應。



報導稱，連日來敘利亞北部局勢驟然緊張，在敘反政府武裝快速進入阿勒頗並控制了大部分地區後，敘政府軍尋求庫爾德武裝支持，後者利用敘政府軍讓出的控制區，試圖建立一條從泰勒裡法特到敘利亞北部的“恐怖走廊”。目前，這一計劃被“敘利亞國民軍”挫敗。



“敘利亞國民軍”是敘反政府武裝之一，外界認為土耳其長期扶植該武裝力量。泰勒裡法特是敘利亞北部的戰略要地，靠近土耳其邊境，長期由庫爾德武裝“人民保護部隊”控制。



庫爾德工人黨成立於1979年，一直尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家。土耳其將該組織列為恐怖組織，並認為敘利亞“人民保護部隊”是庫爾德工人黨在敘利亞的分支。近年來土耳其持續跨境敘利亞、伊拉克，對庫爾德武裝實施高壓打擊。