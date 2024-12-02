兩岸融合示範區台青融入調研　閆興新書發表

作者向北京大學台灣研究院院長李義虎教授贈書 中評社香港12月2日/由全國台灣研究會會長汪毅夫做序、福建行政學院閩台研究院副院長、兩岸融合發展研究中心負責人、福建省人民政協理論研究會特約研究員閆興教授撰寫的《兩岸融合發展示範區台青融入建設與家國情懷涵育研究》專著日前在北京舉行新書發佈會暨贈書儀式，發佈會上作者向北京大學台灣研究院院長李義虎教授贈書。



據介紹，《兩岸融合發展示範區台青融入建設與家國情懷涵育研究》一書創作歷時近5年，以福建各地優秀台青參與兩岸融合發展示範區建設為案例，作者攜課題組成員通過單獨訪談、集中座談、問卷調查等形式，記錄和總結了兩岸青年融合心路，展示了各行業領域台青融入新福建建設及祖國發展的生動圖景。



該著作緊緊圍繞深化兩岸各領域融合發展特別是在建設兩岸融合發展示範區過程中深化閩台青年交流合作機制這一主題展開論述。書中涵蓋閩台青年交流的現狀、閩台青年交流如何促進情感融合等內容，通過對台青在大陸融入建設中參與、適應與認同的具體闡述，為進一步完善閩台青年交流促進兩岸融合發展提出意見建議。



除了經濟和社會層面的分析，書中還著重探討了家國情懷涵育問題。閆興教授強調，家國情懷是中華優秀傳統文化的基本內涵之一，也是中華民族高揚的精神旗幟。在兩岸關係面臨的新形勢下，要進一步鼓勵兩岸同胞特別是青年群體，共同開展對祖國歷史文化和國情的學習，喚醒融貫於血脈的中華民族認同，共鑄重於千鈞的家國情懷。

